Avrupa Birliği'nden Gürcistan’a vize serbestisi

Avrupa Birliği yetkilileri Gürcistan vatandaşlarının Schengen bölgesinde serbest dolaşımı için yapılan vizesiz seyahat anlaşmasını onayladı. AB Konseyi’nden yapılan açıklamada biometrik pasaport sahibi Gürcistan vatandaşlarının seyahatlerinde vizeden muaf olacağı ve 3 ay süreyle Schengen bölgesinde serbest dolaşımının sağlanacağı duyuruldu.

22 Şubat’ta Brüksel’deki toplantıda AB yetkilileri kararın yayınlanmasına ilişkin vize uygulamasının geçici olarak askıya alınmasının Ukrayna ve Gürcistan arasındaki vize uygulanmasındaki koşullara bağlı olduğunu belirtti.

Gürcistan 2015 yılının Aralık ayında Avrupa Birliği’nin sunduğu kriterleri yerine getirerek Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulunmuş fakat öneri Gürcistan’daki suç çeteleri tarafından işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili endişelerini dile getiren bazı AB ülkeleri tarafından- -özellikle Almanya- çekince ile karşılanmıştı.

Avrupalı diplomatlar yasanın uygulamasının ve vizesiz seyahatin Mart sonunu bulabileceğini Eu-Lex’te (AB’nin resmi kararlarının yayınlandığı gazete) yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirtti.