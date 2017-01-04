Auschwitz Müzesi’ni iki milyondan fazla kişi ziyaret etti

Ersin Arslan / Varşova, 4 Ocak () – Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama ve imha kampı olarak kullandığı Polonya’daki Auschwitz-Birkenau Anıtı ve Müzesi’ni, 2016 yılında rekor sayıda 2 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti. 70 yıl önce müze olarak düzenlenen Auschwitz-Birkenau’ yu 2016 yılında ziyaret edenler arasında 424 bin kişi ile Polonyalı ziyaretçiler başı çekiyor. Auschwitz-Birkenau Anıtı ve Müzesi internet sayfasında yapılan açıklamaya göre müzeyi, 2016 yılında İngiltere’den 271, ABD’den 215, İtalya’dan 146, İspanya’dan 115, İsrail’den 97, Almanya’dan 92, Fransa’dan 82, Çek Cumhuriyetinden 60 ve İsveç’ten 41 bin kişi ziyaret etti. Müze Müdürü Piotr Cywinski 2016 yılı ziyaretçi sayısının açıklandığı bildiride ’’Çatışmalarla ayrışmış, güvensizlik hissinin arttığı, kamu söylemlerinde populist tonun güçlendiği günümüz dünyasında geçmişten gelen en karanlık uyarılara tekrardan kulak verme gereksinimi var’’ dedi.