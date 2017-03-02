Atina’nın Syntagma Meydanı'nda protesto gösterisi

Io Chokona / Atina, 2 Mart () – Hükümet politikasına karşı gelen sol partiler, iktidar karşıtı örgütler ve sendikacılar yeni bir protesto gösterisi düzenleyip, sloganlar atarak Parlamento’ya yürüdü.
“Troika Yunanistan’ı rahat bırak”, “Memorandumlara hayır, özelleştirme girişimlerine hayır, işsizliğe hayır, toplu sözleşmelere evet” yazan panolarla Syntagma Meydanı'na toplanan göstericiler, hükümetten 4. memorandum’a hayır demesini ve kemer sıkma politikasına son vermesini talep ediyorlar.
Io Chokona / Atina, 2 Mart () – Hükümet politikasına karşı gelen sol partiler, iktidar karşıtı örgütler ve sendikacılar yeni bir protesto gösterisi düzenleyip, sloganlar atarak Parlamento’ya yürüdü.