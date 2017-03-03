Atina’da raylı ulaşım çalışanları bir kez daha 24 saatlik greve girdi.

Io Chokona / Atina, 2 Mart () – Hükümetin metro, tramvay ve tren gelirlerini OASA (Attika Kamu Ulaşım Teşkilatı) gelirlerine katmayı öngören yasa tasarısına karşı gelen sendikalar on gün içerisinde üçüncü kez 24 saatlik grev ilan ettiler.

Yapılması planlanan değişikliklerin aslında alacaklıların planlarını kolaylaştırdığını ve kamu ulaştırma hizmetlerinin özel sektöre geçmesini sağlayacaklarını ileri süren sendika üyeleri, yaptıkları açıklamada, “Kamu ulaştırma hizmetlerini özel sektörün eline bırakmayacağız, aynı zamanda olabildiğince daha adil ve daha ucuz tarife uygulamasına geçeceğiz” dedi.

23 ve 28 Şubat’ta gerçekleşen iki grevde olduğu gibi bugün de işlerine gitmek için özel araçlarını kullanmak zorunda kalan Atinalıların trafikte zor anlar yaşaması bekleniyor.