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Atina’da göçmen kampındaki bir grup açlık grevine başladı

Io Chokona / Atina, 5 Şubat () – Atina’nın güneyinde bulunan eski Atina Olimpik Havaalanının binalarında ağırlanan sığınmacı-göçmenler kötü şartlar altında kaldıklarını ileri sürerek açlık grevine girdiklerini açıkladılar....

Atina’da göçmen kampındaki bir grup açlık grevine başladı

Io Chokona / Atina, 5 Şubat () – Atina’nın güneyinde bulunan eski Atina Olimpik Havaalanının binalarında ağırlanan sığınmacı-göçmenler kötü şartlar altında kaldıklarını ileri sürerek açlık grevine girdiklerini açıkladılar. Yemeklerin kalitesiz oluşunu, sıcak su olmayışını, çevirmenlerin olmayışından dolayı sağlık problemlerinin çözülemeyişini, çocukların okula gidememelerini protesto eden sığınmacı- göçmenler bu sabah eski havaalanı binalarının giriş kısmında toplandılar ve kararlarını açıklayarak ilgililerden daha iyi hayat şartları talep ettiler.

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