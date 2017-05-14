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Atina-Selanik seferini yapan tren raydan çıktı: 3 ölü, 5 yaralı

İo Chokana/ Atina, 14 Mayıs ()  Dün akşam Atina-Selanik seferini yaparken rayından çıkan tren bir binanın içine girdi. Yunan devlet demiryolları işletmesi TRAİNOSE tarafından yapılan açıklamaya göre Atina-Selanik seferini yapan trenin henüz...

Atina-Selanik seferini yapan tren raydan çıktı: 3 ölü, 5 yaralı

İo Chokana/ Atina, 14 Mayıs ()  Dün akşam Atina-Selanik seferini yaparken rayından çıkan tren bir binanın içine girdi. Yunan devlet demiryolları işletmesi TRAİNOSE tarafından yapılan açıklamaya göre Atina-Selanik seferini yapan trenin henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı raydan çıkması sonucunda biri makinist, biri tren memuru, biri yolcu olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti; ikisi ağır olmak üzere beş kişi de yaralandı. Saat 16. 20’de Atina’dan kalkan tren, saat 21.40’ta Selanik’in dışında olan Adendro bölgesinde rayından çıkıp içinde iki kişinin bulunduğu bir eve çarptı. Evinin bahçesinde oturan ve olaya şahit olan yaşlı bir adam “Konkuç bir gürültü duydum ve gözlerime inanamadım. Tren komşumun evine girdi” dedi.

Pekin’de bulunan Yunan Başbakanı Aleksis Çipras olayı duyunca twitter hesabında “Kazada hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalarımı iletmek isterim” mesajını paylaştı.

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