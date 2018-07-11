Atina, iki Rus diplomatı sınır dışı etti

Io Chokona / Atina, 11 Temmuz () - Kathimerini gazetesine göre Yunanistan, Atina’da görevde bulunan iki Rus diplomatını sınır dışı etti ve iki Rus diplomatına da ülkeye girişi yasakladı.

Yunanistan dâhilinde ülkeye zarar verecek yasadışı eylemler yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı edilen diplomatlar için Atina’nın suçlamasında “Bilgi toplama ve yayma, devlet görevlilerine rüşvet verme” yer alıyor. Aynı kaynaklara göre uzun zamandan beri var olan Yunanistan-Rusya arasındaki iyi ilişkilerin devam etmesini arzulayan Yunanistan’ın bu kararı, son zamanlarda Rusya’nın Yunanistan’daki etkisini artırmaya başlamasına karşılık vermek için aldığı iddia edildi.

Yunanistan, iyi ilişkilerin karşılıklı olmasını ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını arzuladığını belirtti. Haberde, diplomatik kaynaklara göre kararın Yunanistan-Rusya ilişkilerini değil, bu dört kişiyi hedeflediği belirtildi.