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Atina'da Tarım Bakanlığı önünde arbede

Io Chokona / Atina, 8 Mart () – Girit’in her köşesinden Pire Limanı’nda buluşan çiftçiler Atina’nın merkezinde bulunan Tarım Bakanlığı’nın önünde protesto gösterisi düzenlediler. Hükümetten, tarım sektörünü desteklemesini...

Atina'da Tarım Bakanlığı önünde arbede

Io Chokona / Atina, 8 Mart () – Girit’in her köşesinden Pire Limanı’nda buluşan çiftçiler Atina’nın merkezinde bulunan Tarım Bakanlığı’nın önünde protesto gösterisi düzenlediler. Hükümetten, tarım sektörünü desteklemesini talep etmek isteyen çiftçiler Bakanlığın önünde dizilmiş polis kuvvetlerini görünce sert tepki gösterdiler. Polis otobüslerine saldıran göstericilere polisler, göz yaşartıcı gaz ile cevap verdi. Bakanlığın genel sekreteri onları kabul etmeyince, kontrol altına alınan durum tekrar kızıştı. Çiftçiler sopalar ve taşlarla tekrar saldırıya geçti. Bu arada bazı binaların camları kırıldı, bakanlığın etrafındaki yollar da trafiğe kapatıldı.

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