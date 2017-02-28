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Atina'da özelleştirme karşıtı grev

Io Chokona / Atina, 28 Şubat () – Atina’da metro, tren ve tramvay hatlarında çalışanlar yarın tekrar 24 saatlik greve giriyor. Metro, tren ve tramvay hatlarında çalışanların yarın için ilan ettikleri 24 saatlik grev, Yunanistan’ın...

Atina'da özelleştirme karşıtı grev

Io Chokona / Atina, 28 Şubat () – Atina’da metro, tren ve tramvay hatlarında çalışanlar yarın tekrar 24 saatlik greve giriyor.
Metro, tren ve tramvay hatlarında çalışanların yarın için ilan ettikleri 24 saatlik grev, Yunanistan’ın başkentinde raylı ulaşımı bir kez daha durduracak.
Hükümetin 3920/11 no’lu kanuna yapmak istediği değişikliklerin, alacaklıların planlarını kolaylaştırdığını ve kamu ulaştırma hizmetlerinin özel sektöre geçmesini sağlayacağını savunan sendika üyeleri “Kamu ulaştırma hizmetlerini özel sektörün eline bırakmayacağız, aynı zamanda olabildiğince daha adil ve daha ucuz tarife uygulamasına geçeceğiz” açıklamasını yaptı.
23 Şubat’ta gerçekleştirilmiş olan ilk grevden sonra, yarınki grevi 3 Mart’ta üçüncü bir grev daha izleyecek.

 

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