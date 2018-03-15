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Atina'da haciz protestosunda arbede: 5 yaralı, 3 gözaltı

IO CHOKONA / ATİNA, 14 Mart 2018 () - Atina'nın merkezinde ödenmeyen kredi borçları dolayısıyla evlerinin haczedilmesini protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında 5 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına...

Atina'da haciz protestosunda arbede: 5 yaralı, 3 gözaltı

IO CHOKONA / ATİNA, 14 Mart 2018 () - Atina'nın merkezinde ödenmeyen kredi borçları dolayısıyla evlerinin haczedilmesini protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında 5 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.
Halk Birliği Partisi (LAE) ve sol grupların başkentin merkezinde bulunan bir noter ofisinin önünde düzenlediği protesto gösterisi sırasında göstericiler binaya girmek isteyince polis tarafından engellendi. Bunun üzerine polislere yumurta atan göstericilere polis copla karşılık verdi. Arbedede en az 5 kişi yaralanırken ve 3 kişi de gözaltına alındı. LAE Başkanı Panayiotis Lafazanis, olaylar için bir kez daha hükümeti sorumlu tutarak, "Polis, Başbakan Aleksis Çipras, Adalet Bakanı Stauros Kontonis ve Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Nikos Toskas'ın emirleriyle evlerin haczedilmesini protesto edenlere saldırdı. Yaralananlar oldu, sebepsizce genç insanlar gözaltına alındı. Polis inanılmaz bir sertlik gösterdi, yere düşenleri tekmeledi. Bu hükümetin hiçbir geleceği yok" dedi.

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