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Atilla davasına bakan Yargıç Berman'dan yeni sorular geldi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Nisan () ABD'nin İran'a uygulamakta olduğu yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı ile bunlarla ilintili suçlamalardan New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski  Genel Müdür...

Atilla davasına bakan Yargıç Berman'dan yeni sorular geldi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 10 Nisan ()
ABD'nin İran'a uygulamakta olduğu yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı ile bunlarla ilintili suçlamalardan New York'ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski  Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasına bakan Yargıç Richard Berman'dan, dava ile yeni sorular geldi. Yargılandığı 6 ayrı suçun 5'inden jüri tarafından suçlu bulunan Atilla'nın alacağı cezanın belirleneceği ve 11 Nisan'da yapılması beklenen davayı, 'savunma ve savcılık arasındaki uzlaşmazlıklar' gerekçesiyle 7 Mayıs tarihine erteleyen Yargıç Berman, savcılık ve savunma makamlarına yolladığı mektupla 7 ayrı sorunun yanıtlanmasını istedi. 

YARGIÇ BERMAN, ATİLLA'NIN SAVUNMA AVUKATLARINA ŞU SORULARI SORDU:

- Mehmet Hakan Atilla, ABD'ye kariyeri boyunca kaç kez geldi? Kaç kez ABD Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüştü? Atilla'ya bu ziyaretlerinde herhangi bir Türk yetkili eşlik etti mi?

- Atilla'nın Türk avukatı kim? Adı ne? Hangi kurum adına çalışıyor? Bu avukat Reza Zarrab'ı da temsil etti mi?

- Süleyman Aslan, Halkbank'ta kaç yıl çalıştı, ne gibi görevlerde bulundu?

- Atilla'nın, Türk avukatının, 26 Mart'ta Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektubun kopyasını sunar mısınız?

- Atilla'nın alacağı cezayla ilgili sunduğunuz başvuru dilekçesinde başka ülkenin hukuki çıkarlarından mı bahsediyorsunuz, amaçladığınız neydi?

YARGIÇ BERMAN, SAVCILIĞA DA ŞU SORULARI SORDU:

- Atilla davasının konusu olan yaptırımlar sona erdi mi? Eğer öyleyse neden? Ne zaman bitti, açıklar mısınız?

- Savcılığın öne sürdüğü, Atilla davasının da ana konusu olan yaptırım delme, kaçakçılık planlarından başlıca mali çıkar sağlayanlar kimlerdir? Nasıl çıkar sağlamışlardır?

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