Astana’da Suriye görüşmeleri için gerekli koşullar oluşturuldu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Ocak () - Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Astana’da görüşmelerin düzenlenmesi için gerekli koşulların oluşturulduğunu, Suriye’de ateşkes rejimine uyulduğunu bildirdi.

Kosaçev Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Suriye’de ateşkes rejimine bazı aksaklıklar da olsa uyuluyor ve bu Astana’da görüşmelerin düzenlenmesi için elverişli ortam sağlıyor” ifadesini kullandı.

Kosaçev, şimdilik bu toplantıya görüşme alanındaki ve ateşkes koşullarının sağlanması alanındaki uzmanların katılması gerektiğini belirtti. Kosaçev, “Bu görüşmelere politikacılar, parlamenterler veya sivil kuruluşların temsilcilerinin katılması için henüz erken” diye konuştu.

Rusya Federal Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov da, Suriye görüşmelerinin başarısının ABD’nin başkanlığındaki heyetin buna katılmasına bağlı olduğunu söyledi.

Ozerov yaptığı açıklamada, Astana’da düzenlenecek Suriye görüşmesin başarıp başarmayacağı ABD’nin başkanlığındaki heyetin buna katılmasına bağlı olduğuna dikkat çekerek tüm aktörlerin katılımı şartıyla görüşmelerin yeni yerde düzenlenmesi ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbaev’in nüfuzu sayesinde Suriye’deki siyasi sürecin ilerlenmesi mümkün olduğunu dile getirdi.

Ozerov, “Şimdi her şey ABD’nin başkanlığındaki uluslararası koalisyonun görüşme davetini kabul edip etmemesine bağlıdır. Koalisyon, önceki dönemde olduğu gibi Rusya’nın her girişimini mercek altına alırsa, görüşmeye katılmazsa görüşmelerin başarılı olması kesin olmayabilir.

Görüşmelerin yerinin değişimi, Nazarbaev’in nüfuzu bu konuda ilerlemeye yararlı olabilecek“ diye konuştu.