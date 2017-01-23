Astana’da diplomasi trafiği

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ocak () - Suriye’de barışın sağlanması amacıyla bugün Astana’da başlayacak resmi görüşmeler öncesi taraflar baş döndüren diplomasiyle nabız yokladılar.

Rus heyeti, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Astana’da bir araya geldi.

Rus haber ajansı Ria Novosti muhabirinin açıklamalarına göre, Rus heyet toplamda neredeyse 24 saat süren görüşme maratonunu tamamladı. Sadece bir görüşme 5 saatten fazla sürdü.

Rusya’nın Kazakistan danışmanı ve temsilcisi Aleksandr Musienko, Astana görüşmelerinin zor, sıkıntılı geçtiğini ancak müzakerecilere işini yapma imkanını tanımak gerektiğini söyledi.

Musienko, “Görüşmeler zor, sıkıntılı geçiyor ancak müzakarecilerimize misyonunu yerine getirmek için zaman lazım. Şüphesiz ki bu tür sorunlar bir gün içinde çözüme kavuşturulmaz“ diye konuştu.

Astana’daki Suriye görüşmesi öncesinde Rus heyetinin kararlı olduğunu ifade eden Musienko, “Rus heyeti adına şunu söyleyebilirim: Rus heyeti çok kararlı, herkesle uzlaşmaya varma yönünde çok çaba göstereceğiz“ diye konuştu.

İran heyeti başkanı Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ansari görüşmeleri olumlu değerlendirdi ancak Suriye hükümeti ile muhalefet arasındaki direk görüşmeler konusunda uzlaşmaya varılmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya’nın bugün Astana’da gerçekleşecek Suriye görüşmelerine iyimser baktığını bildirdi.

Lavrentyev konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Genel olarak, Astana’da gerçekleşecek etkinliğe belirli bir iyimserlikle bakıyoruz, çünkü barış sürecine bir şans vermemiz gerek. Herkes bunun farkında. 8 Şubat’ta Cenevre’de düzenlenecek Suriye görüşmeleri de dahil olmak üzere barış sürecine şans vermemiz gerek” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya’nın Suriye çatışma tarafların yakınlaştırılması yönünde elinden geleni yaptığını kaydetti.

Rusya, İran ve Türkiye görüşmelerinin sonucunda yapılan basın toplantısında konuşma yapan Lavrentyev, “Bu eski sorunun basit çözümünü aramıyoruz, yine de Suriye hükümeti ile silahlı muhalefet gruplarının yakınlaştırılması yönünde elimizden geleni yapıyoruz“ dedi.

Astana’daki Suriye görüşmesinin hazırlıklarının aktif şekilde ilerlediğini dile getiren Lavrentyev, “Hazırlık çalışmaları yoğun. Bugün İran ve Türkiye heyetleriyle görüşebildik. Dahası üçlü formatta yapılan görüşmede gündemde kalan konuların ağırlıklı bölümü konusunda görüşlerimizi yakınlaştırmayı başardık” şeklinde konuştu.

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Federasyon Konseyinin Moskova’da Suriye hükümeti ve muhalefet ile bölgedeki gelişmeleri ve Astana görüşmesinin sonuçlarını ele alacaklarını açıkladı.

Rus senatörlerin Suriye hükümeti ve muhalefeti hangi konuları ele alacakları sorusuna cevap veren Kosaçev, “Çarşamba günü Suriye’deki gelişmeleri, 23 Ocak tarihinde başlayacak Astana görüşmesine karşı tepkilerini, Suriye yönetiminin gösterdiği çabaların ve İŞİD’e karşı mücadelenin pekiştirmesinin perspektiflerini, Rusya’nın ek olarak ne yapacaklarına ilişkin görüşlerini konuşacağız“ diye konuştu.

Kosaçev, Federasyon Konseyi üyelerinin bu yıl içinde birçok kez Suriye’ye gitmeyi planladıklarını da kaydetti.