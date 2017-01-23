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Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi

Guldena Nabiyeva / Astana, 23 Ocak, () – Astana’da gerçekleşen Suriye barış görüşmelerinin ilk günü sona erdi. Sıcaklığın -16° olduğu Astana’da akşam geç saatlere kadar Suriye barış görüşmeleri devam etti. Suriye...

Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi

Guldena Nabiyeva / Astana, 23 Ocak, () – Astana’da gerçekleşen Suriye barış görüşmelerinin ilk günü sona erdi.

Sıcaklığın -16° olduğu Astana’da akşam geç saatlere kadar Suriye barış görüşmeleri devam etti. Suriye muhalefet heyetinin sözcüsü Yahya El Aridi, dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda basın mensubuna ilk günün sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Suriye muhalefet sözcüsü Yahya El Aridi, Astana görüşmesinin ilk gününün sona erdiğini açıklayarak, bugünkü görüşmelerde, ateşkese katılmayan kesimler nedeniyle ortaya çıkan sorunları ele aldıklarını aktardı. Yahya El Aridi ayrıca, Rus ve Türk taraflarının heyetleriyle bir araya geldiklerini, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yla birlikte ve onun koordinasyonunda, güvenilir bir ateşkesin sağlanması için çalıştıklarını ifade etti.



(Fotoğraflı)



Görüntü Dökümü:

- Astana görüşmelerinin gerçekleştiği otelden dış görüntüler

- Otelin içinden detaylar

- Suriye muhalefeti temsilcisi Aridi’nin basın mensuplarına açıklamaları

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