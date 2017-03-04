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Astana görüşmelerinde esir değişimi konusu ele alınacak

Güldana Nabiyeva / Astana, 4 Mart, () – BM Suriye özel temsilcisi Stefan de Mistura, Astana’da düzenlenecek Suriye görüşmelerinin bir sonraki toplantısında esir değişimi konusu ele alınacağını bildirdi. Rus haber ajansının edindiği...

Astana görüşmelerinde esir değişimi konusu ele alınacak

Güldana Nabiyeva / Astana, 4 Mart, () – BM Suriye özel temsilcisi Stefan de Mistura, Astana’da düzenlenecek Suriye görüşmelerinin bir sonraki toplantısında esir değişimi konusu ele alınacağını bildirdi.

Rus haber ajansının edindiği bilgiye göre, Cenevre’de düzenlenen Suriye görüşmesi sonrasında Mistura, Birleşmiş Millerlerin müzakereler sürecinde taraflar arasında çeşitli boyutta görüşmeler yapacaklarına hazır olduklarını açıkladı.

Mistura, BM tarafların doğrudan görüşmesine yana olduğunu ancak şimdilik görüşmelerin arabuluculuk yoluyla yapılması daha etkili olacağını ifade etti. Suriye hükümeti heyeti kaçırılanlar ile esir düşenler arasında değişime ilgili kayda değer öneride bulunduğunu öne süren Mistura, “Tartışma meydanı olarak uygun yer herhalde Astana” dedi.

Suriye görüşmelerinin bir sonraki toplantısı Astana’da 14 Mart’ta yapılacak.

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