Guldena Nabiyeva, Astana. 23 Ocak () - Suriye'de barışın sağlanması konusunda düzenlenecek kritik toplantı Astana'da sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----- Salondan görüntü Katılımcılardan detaylar
Astana'daki 'Suriye' toplantısı sürüyor
Guldena Nabiyeva, Astana. 23 Ocak () - Suriye'de barışın sağlanması konusunda düzenlenecek kritik toplantı Astana'da sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----- Salondan görüntü Katılımcılardan detaylar
23 Ocak 2017 Pazartesi 14:48
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