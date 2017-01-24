Astana'da Suriye için "ortak bildiri" hazırlığı

Guldena Nabiyeva / Astana, 24 Ocak, () – Astana’da gerçekleşen Suriye barış görüşmelerinin ikinci ve son gününde, düzenleyici ülkeler Rusya, Türkiye ve İran toplantıyı "ortak bildiri" ile kapatmayı hedefliyor.

Toplantıya yakın kaynaklara göre, düzenleyici ülkeler öncelikle tarafların, "30 Aralık ateşkesi"nin sürdürülmesi konusunda uzlaşma içinde olduğunu gösteren bir bildiri hazırlanması için çalışıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura da dünkü açıklamasında, "Suriye çapında ateşkesi denetleyen ve uygulayan bir mekanizma kurulması konusunda tarafların uzlaşması halinde, başarı şansının çok daha yüksek olacağını" belirtti ve garantör ülkeleri bu konuda adım atmaya çağırdı.

"Buraya varmak kolay olmadı, biliyorum. Ama Suriye halkının büyük bir çoğunluğunun sizin buraya gelmenizden memnun olduğuna eminim" diyen Mistura, "Halen anlaşmazlıklarımız olsa da, kendi görüşlerimizi birbirimizi aktarma fırsatı buluyoruz. Çatışmaları sonlandırmanın ve siyasi bir çözüm bulmanın tek yolu, Suriyeliler kendi aralarındaki müzakeredir" diye konuştu.

"Garantör ülkeler ateşkesi denetleyen mekanizma kurmalı"

"Ülke çapında ateşkesi denetleyen ve uygulayan bir mekanizma daha önce olmadı" diyen Mistura, tarafların böyle bir mekanizma üzerinde uzlaşması halinde başarı şansının çok daha yüksek olacağını belirtti; garantör ülkeleri bu konuda önlem almaya çağırdı. Mistura ateşkesin sağlamlaşması halinde, Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak belirlenmiş gruplarla daha etkili mücadele edilebileceğini hatırlattı.

"Suriyelilere ve buradaki, Astana’daki garantör ülkelere yardım edeceğiz, çünkü eğer Astana başarılı olursa, Suriye başarılı olur” şeklinde konuşan Mistura, “çatışmalara uzun vadeli çözüm askeri yöntemlerle değil, siyasi süreçlerle bulunabilir. İki taraf da bunu kabul etmeli ve askeri amaçlarından vazgeçmelidir" uyarısında bulundu.

Önce Astana’da barış, sonra Cenevre’de çözüm

Mistura, 2254 no’lu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarında Suriye içi müzakerelere de Şubat ayında Cenevre’de başlamak istediklerini ifade etti. Mistura, Astana görüşmelerinin, Cenevre’de planlanan o görüşmeye hükümet ve muhalefet temsilcilerinin katılması hedefini gerçekleştireceğini umduğunu vurguadı ve ekledi:

"Astana’da düşmanlığın bitmesini temin etmek, Cenevre’yi de çatışmanın temelindeki esas sorunları çözmek hedefindeyiz."