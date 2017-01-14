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Astana buluşmasının ön hazırlıkları Moskova’da masaya yatırıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Ocak () - Rusya, İran ve Türkiye’nin Astana’daki Suriye toplantısına hazırlık sürecine ilişkin üç taraflı görüşmelerinin Moskova’da gerçekleştiği bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan...

Astana buluşmasının ön hazırlıkları Moskova’da masaya yatırıldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Ocak () - Rusya, İran ve Türkiye’nin Astana’daki Suriye toplantısına hazırlık sürecine ilişkin üç taraflı görüşmelerinin Moskova’da gerçekleştiği bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıya Rusya Devlet Başkanı’nın Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Temsilcisi Sergey Verşinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir el Ansari ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı S. Önal’ın katıldığını belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplantı Astana’da Suriye krizine ilişkin uluslararası görüşmenin hazırlık süreci ve düzenlenmesine yönelik gerçekleştirildi. 23 Ocak’ta gerçekleşecek bu forumun Suriye’de uzun süreli ve istikrarlı ateşkes rejimi ile BM’nin listesindeki terör örgütleriyle mücadeleyi sağlayacağı ve aynı zamanda Suriye krizinin siyasi çözüm sürecini hızlandıracağı yönünde ortak fikir beyan edildi.”

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