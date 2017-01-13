Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PYD denetimindeki Telabyad ile Akçakale arasına beton duvar
Suriye sınırına beton duvar
TBMM'deki kavgada burnu kırılan vekili Erdoğan evinde ziyaret etti
AKP'li Şahin, burnunu kıran CHP'linin...
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...

Assange: Manning afedilirse ABD’ye gelirim

Ersin Arslan / Stockholm, 13 Ocak () – Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD Devlet Başkanı Barack Obama’nın gizli askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle ABD’de hakkında verilmiş hapis cezasını çeken Chelsea Manning’i affetmesi...

Assange: Manning afedilirse ABD’ye gelirim

Ersin Arslan / Stockholm, 13 Ocak () – Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD Devlet Başkanı Barack Obama’nın gizli askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle ABD’de hakkında verilmiş hapis cezasını çeken Chelsea Manning’i affetmesi durumunda ABD’ye iade edilmesini kabul edeceği açıklandı. Wikileaks’in Twitter hesabından yapılan açıklamada ‘‘Adalet Bakanlığı’ndaki davanın açıkça anayasa ihlali olmasına karşın, eğer Obama Manning’i afederse Assange ABD’ye iade edilmesini kabul edecektir’’ denildi. Chelsea Manning (Bradley Maning) 2010 yılında Bağdat’ta görev yaptığı sırada elde ettiği gizli askeri bilgileri Wikileaks aracılığıyla sızdırdığı suçlamasıyla 2013 yılında toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Jullian Assange ise 2012 yılından bu yana ABD’ye iade edilme riski olduğundan endişe ederek sığındığı Ekvador’un Londra Büyükeiçiliği’nde yaşıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55