Aşırı süt tüketimi ömrü kısaltıyor

Ersin Arslan / Stockholm, 16 Şubat () – Fazla süt içenlerde erken ölme riskinin daha fazla olduğu açıklandı.

İsveç Uppsala Üniversitesi ve Karolinska Enstitüsü araştırmacılarının 106 bin orta yaş ve üstü kadın ve erkek üzerinde yaptığı araştırma sonucunda ‘‘fazla süt tüketenlerde erken ölüm riskinin arttığı tezinin güçlendiği’’ belirtildi.

Uppsala Üniversitesi Araştırma Merkezi profesörlerinden Karl Michaëlsson, araştırma sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada ‘’Bizim yaptığımız araştırma sonucu aşırı süt tüketiminin vücutta düşük yoğunlukta iltihaplanmaya neden olarak özellikle kadınlarda erken ölüm riskini arttırdığı tezini güçlendiriyor’’ dedi.

American Journal of Epidemiology dergisinde yayınlanan araştırmanın, daha önce aynı konu ile ilgili yapılan araştırmanın devamı niteliğinde olduğu, fazla süt tüketmenin kemik kırıklarına karşı daha fazla koruyucu etkisinin olmadığı gibi, az süt içenler ya da hiç süt içmeyenlerle karşılaştırıldığında bu kesimde erken ölüm riskinin daha yüksek olduğu vurgulandı. Erken ölüm riskinin kadınlarda, erkeklere oranla daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırma sonuçlarına göre günde en az üç bardak süt içen kadınlarda erken ölüm riski, az süt içen ya da hiç içmeyen kadınlara göre üç kat daha fazla olarak belirlenirken, bu oran erkeklerde ise sadece yüzde 30 olarak kaydedildi.

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