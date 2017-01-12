Aşırı soğuklar nedeniyle Yunanistan enerji ihracını durdurdu

Io Chokona / Atina, 12 Ocak () - Yunanistan Enerji Bakanlığı, ülke genelindeki aşırı soğuk hava ve yoğun kar yağışları nedeniyle, enerji ihracatının durdurulduğu belirtildi.

Enerji Bakanı Yiorgos Stathakis, halktan elektrik kullanımında dikkatli olmalarını ve öğleden sonra saat 6.00’dan gece yarısına kadar olabildiğince az elektrik sarf etmelerini istedi.

Yunanistan'ın kuzey komşusu Bulgaristan da, aşırı soğuklar nedeniyle kendi enerji santrallarında üretilen enerjinin ihracatını durduracaklarını açıkladı.

Her iki ülkenin bakanlıkları da yaptıkları açıklamalarda, kendi ülkelerinden transit geçen enerji hatlarından enerji iletimine ise müdahale edilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca Çevre Bakanlığı 18 Ocak’a kadar bütün ülkede av yasağı ilan etti.