Armani Exchance KKTC'de mağaza açtı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA ()- DÜNYACA ünlü giyim markası Armani Exchance, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) mağaza açtı. KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'nın en yoğun caddesi olan Dereboyu'nda açılan mağazada, kadın ve erkek reyonları bulunuyor.

Armani Exchance'yi KKTC'ye getiren Esmen Group'un sahibi Esin Esmen, mağazının açılışıyla ilgili duygularını, "İmkansız kelimesine hiç inanmadım. İmkansız diye birşey yok. Hayatta birşeyi çok istersen onu elde edersin, ben hep böyle inandım. Heycanlıyım içim içime sığmıyor. Armani Exchange Dereboyu'nda" şeklinde paylaştı.

KKTC piyasalarına, son günlerde ünlü markalardan Lacoste ve Burger King de giriş yapmıştı.