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Arjantin’de küçük bir uçak ağaçlık alana düştü, o anlar turist kamerasında

Arjantin () – Arjantin’de içinde 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçak, ağaçlık alana düştü. Bölgedeki turistler uçağın düşme anını kaydetti. Olay önceki gün Arjantin’nin Cordoba kentinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu,...

Arjantin’de küçük bir uçak ağaçlık alana düştü, o anlar turist kamerasında

Arjantin () – Arjantin’de içinde 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçak, ağaçlık alana düştü. Bölgedeki turistler uçağın düşme anını kaydetti.

Olay önceki gün Arjantin’nin Cordoba kentinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu, Tecnam P2002 Sierra tipi uçak, teknik bir arıza sonrası ağaçlık bir alana düştü. O sırada bölgede olan bir turist kafilesi durumu fark ederek, yetkililere bilgi verdi.

Pilot ve yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Uçağın düşme anını ise kafiledeki bir turist kaydetti.

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