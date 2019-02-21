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Araştırmacılar daha uzun dayanan güçlü pil geliştirdi

Gonca YAĞCI, () - Telefonlardan elektronik eşyalara kadar kadar pek çok cihazda kullanılan pillerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak yeni bir teknoloji geliştirildi. İrlandalı araştırmacılar geliştirdikleri ultra ince nanomateryallerle...

Araştırmacılar daha uzun dayanan güçlü pil geliştirdi

Gonca YAĞCI, () - Telefonlardan elektronik eşyalara kadar kadar pek çok cihazda kullanılan pillerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak yeni bir teknoloji geliştirildi.

İrlandalı araştırmacılar geliştirdikleri ultra ince nanomateryallerle pillerin daha kısa sürede doldurulmasını ve üç kata kadar daha uzun süre kullanılabilmesini sağladı.

İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Trinity College’den bir grup araştırmacının geliştirdiği bu teknolojinin özellikle şarj edilebilen pil üretiminde de kullanılabilmesi umut ediyor

İrlanda Bilim Vakfı’ndan Prof Valeria Nicolosi, normal pillerin içersinde bulunan elektrotları geliştirerek pillerin daha uzun süre enerji saklamasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Yeniden şarj edilebilen pillerdeki enerjinin saklanması için elektrotlar bulunuyor. Pillerin daha uzun şarj etmesi için de bu elektrotların daha kalın olması gerekiyor. Ancak bu elektrotlar sadece belli bir kalınlıkta üretilebiliyor. Elektrotların daha kalın olması durumunda üretim aşamasında parçalanabiliyor.

Araştırmacılar 'Mxenes' adı verilen daha güçlü ultra ince nanomateryaller kullanarak daha daha etkili piller geliştirdi.

Nicolosi Irish Times gazetesine, bu sayede güçlü bir kalınlığa ulaşabildiklerini belirterek ‘’Mxenes çok güçlü olduğu için de elektrotlar parçalanmadı. Böylece geleneksel pil üretiminde çok köklü bir sorunu çözmüş olduk’’ diye konuştu.

Araştırmacılar, şarj edilebilen geleneksel baterilerden üç kata kadar daha güçlü ve bozuk para büyüklüğünde pil yapmayı başardılar.

Prof Nicolosi, laboratuvarda kullandıkları teknolojinin üretim sanayinde de kolaylıkla kullanılabileceğini ancak henüz geliştirilmesi gereken bölümleri olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

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