Araştırma: Düzenli olarak evden çıkan yaşlılar daha uzun yaşayabilir

Mergim Özdamar / İstanbul, 28 Aralık () – İsrail’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, yaşlıların sık sık evden dışarı çıkması daha uzun yaşamalarına katkı sağlayabilir.

Amerikan Yaşlılık hekimliği (Geriatri) Derneği Dergisi’nde yayınlanan araştırmada 70'li, 80'li ve 90'lı yaşındaki yaşlıların dışarı çıkma sıklığı ile ne kadar yaşadıkları karşılaştırıldı.

Kudüs'teki Hadassah-Hebrew Üniversitesi Tıp Merkezi'nin başyazarı Dr. Jeremy Jacobs yaptığı telefon görüşmesinde “Her gün evden çıkmak insanların dünyayla etkileşime girmesini sağlayan basit bir yöntem. Kan basıncını veya kolesterolü tedavi ettiğimizde görmeyi beklediğimiz faydalar gördük. Yaşlanma sürecinde sosyal faktörler önemlidir.” dedi.

Jacobs ve meslektaşları, uzun vadeli metodolojik çalışmaya ya katılan 70, 78, 85 ve 90 yaşlarındaki 3 bin 375 yetişkin hakkındaki verileri inceledi.

Evden ne sıklıkla ayrıldığına dair sorulara verdikleri cevaplara dayanarak, katılımcılar üç kategoriye ayrıldı: Sıklıkla (haftada altı veya yedi gün), çoğunlukla (haftada iki ila beş kez) veya nadiren (haftada bir kez veya daha az).

İncelenen adaylardan sık sık evden çıkanların, bir sonraki yaş grubuna kadar yaşama oranının önemli derecede yüksek olduğu görüldü. Örneğin 78 yaşındayken evden sık sık, çoğunlukla veya nadiren dışarı çıkan adayların 85 yaşına kadar yaşadığı gözlendi.

Aynı şekilde 90 yaşında evden dışarı sıklıkla çıkan adayların da 95 yaşına kadar yaşadığı görüldü.

Her yaşta, evden daha az dışarı çıkan adayların daha az eğitimli ve yalnızlık, mali zorluklar, sağlıksızlık, zayıflık, yorgunluk, zayıf uyku, daha az fiziksel aktivite, mesane ve bağırsak sorunları, düşme korkusu, görme ve işitme engelleri, kronik ağrı ve zayıflık gibi problemlerden şikâyetçi olan erkekler olduğu görüldü.

Çalışma, evden ayrılmanın katılımcılara olan etkisini veya katılımcıların dışarı çıkmasını etkileyecek çevresel faktörleri incelemedi.

Jacobs yakında araştırmaların 98 ile 100 yaşına kadar yaşayabilecek olan 95 yaş grubu adayları inceleyeceğini söyledi. Kendisi ve meslektaşları, iyimserlik ve toplumsal bağlılık ile kaldırım gibi çevresel unsurların daha uzun ömür içinde oynadıkları rol ile de ilgileniyor.

Jacobs “çalışmalar, yürüyüş için daha kolay yürünebilir kaldırımlar yaratırsanız, insanların yürüdüğünü gösteriyor. Yaşlıların bulunduğu semtlerde bankların bulunduğu kaldırımlar, onları evden çıkıp sosyalleşmeye teşvik edebilir.” dedi.