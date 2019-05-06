Araştırma: Diş çürükleri durdurulabilir; dolgu son çare olmalı

Gonca YAĞCI, () - Araştırmacılar, diş çürükleri tedavisinde dolgunun her hasta için gerekli olmadığını açıkladı.

Araştırma, ‘Toplum Diş Hekimliği ve Ağız Epidemiyoloji Dergisi’nde yayımlandı.

Avustralyalı araştırmacılar, yedi yıl boyunca yürüttükleri çalışmalarda, diş hekimlerinin uzun yıllardır diş çürükleri için kullandıkları dolgunun birçok hastada çok gerekli olmadığı kanısına vardıklarını duyurdu.

Sciencealert.com sitesinin haberine göre, 2015 yılında Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden araştırmacılar, diş çürümelerinde dolgu tedavisinin birçok hasta için gerekli olmadığı konusunda bir araştırma yapmıştı. Dört yıl önce yapılan bu araştırmanın ardından doktorlar, söz konusu çıkarımı destekleyici yeni bir araştırma daha yürüttü. Buna göre tedaviden çok, dişi korumaya yönelik yaklaşımın çok daha faydalı olacağı vurgulandı.

Araştırmacılara göre, diş hekimlerinin uzun süredir inandığı gibi diş çürükleri hızla gelişen bir süreç değil. Diş hekimleri, diş çürüklerinin hızlı bir şekilde ilerlediğini düşünmelerinden dolayı diş yüzeyindeki aşınmayı önlemek için diş boşluğunu doldurma tedavisini tercih ediyor.

Ancak araştırmanın başındaki Wendell Evans’a göre diş çürümesi her zaman ilerleyen bir süreç değil ve diş hekimlerinin düşündüğü kadar hızlı ilerlemiyor. Örneğin diş çürümesinin, dişin yüzeyinden diş kemiğine kadar ilerlemesi dört ile sekiz yıl alıyor. Bu süre de diş çürümesinin tespit edilmesi ve dolgu yapılmadan tedavi edilmesi için yeterli bir süre.

Habere göre, araştırmacılar, geliştirdikleri ‘diş çürümesi yönetim sistemi’ (CMS) adını verdikleri bir sistemle, diş çürüğünü durdurabiliyor, tersine çevirebiliyor ve dolgu yapılmasına gerek kalmadan koruyabiliyor. Evan ve meslektaşları CMS tedavisi alan hastalardan diş çürüme riskinin yüzde 30 ile 50 arasında azaldığını açıkladı.