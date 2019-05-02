Araştırma: Almanya’da 2060’da kiliselerin üye sayısı yarıya inecek

Freiburg Üniversitesi’nin, Almanya’daki kiliselerin üye sayılarının seyriyle ilgili yaptığı bir araştırmada, 44 milyon 800 bin olan üye sayısının yarı yarıya azalarak, 22 milyon 700 bine düşeceği belirtildi.

Alman medyasında, “Kilise üyelerinin sayısı, 2060’a kadar yarıya düşecek” başlığıyla geçilen son dakika haberlerinde, bu gelişmenin toplumsal demografik yapı değişikliğiyle alakalı olduğu kaydedildi.

Tagesschau24 haber kanalına değerlendirmelerde bulunan uzmanlardan Ulrich Pick‚ “Ülkenin en büyük işvereni durumunda olan kiliseler, bu üye kaybından dolayı yaşanacak mali daralmanın sonucunda birçok çalışanıyla yollarını ayırmak durumunda kalacaktır. İnsanların işsiz kalmaması için şimdiden gerekli köklü çözümler için adımlar atılmalıdır‘‘ dedi.

“YENİ ÜYELER KAZANMAK MÜMKÜN”

Freiburg Üniversitesi bünyesinde bulunan, Nesiller Anlaşması Araştırma Merkezi (FZG) tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Katolik ve Protestan Kiliseleri yetkilileri, ortaya çıkan sonuçların kendilerine ‘yeniden üye kazanma mesajı’ olduğunu belirtti. Merkur gazetesi internet sayfasında, Almanya Başpiskoposları (EKD) Başkanı Kardinal Reinhard Marx, “Sonuçlara bakıp panik yapmaya gerek yok. Buradan bize çıkan mesaj; yeni bir misyonerlik hamlesi mesajıdır” dedi. Aynı gazete haberinde, Almanya Protestan Kiliseler Birliği Başkanı Heinrich Bedford-Strohm, “Kilise üyelerimizin sayısının azalmasına karşı bir şey yapmak mümkün değil. Ancak yeni üyeler kazanmak mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Freiburg Üniversitesi’nin araştırma sonuçlarını, ’Kiliselerde üyelerinin yarı yarıya düşme endişesi’ başlığıyla veren Die Welt gazetesinin yaptığı haberde, bu gelişmenin sebebinin üyelerin ayrılması ve yenilerinin gelmemesi olarak belirtildi.

“ŞAŞIRILACAK BİR SONUÇ DEĞİL”

Almanya Katolik Kilisesi Haber Ajansı’nda (KNA) araştırma sonuçlarıyla ilgili yapılan değerlendirmede, “Tahmin edilen beklenilen bir sonuçtu. Şaşırılacak bir sonuç çıkmadı” denilmesi dikkat çekti. KNA haberinde, her iki kilise üye sayısının 2035’te on milyon azalarak 34 milyon 800 bine; 2060’da da 22 milyon 700 bine düşeceği açıkladı. Araştırma grubu başkanı Prof. Bernd Raffelhüschen, “Sonuçların kiliselere verdiği mesaj; üyelikten ayrılmalara karşı yeni stratejiler geliştirmek ve yeni üyeler kazanmak için de sırtını kiliselere dönmüş iyi kazanca sahip ekonomik üst tabakaya daha fazla ulaşmanın yollarını aramak” dedi.