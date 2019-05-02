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Araştırma: ABD’de aşırı doz ilaçla intihara teşebbüs eden kızların sayısı arttı

Gonca YAĞCI, () –  Pediyatri Dergisi’nde (The Journal of Pediatrics) yayımlanan araştırma sonuçlarına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000 yılından bu yana aşırı doz ilaç kullanarak intihara teşebbüs eden genç kızların sayısı...

Araştırma: ABD’de aşırı doz ilaçla intihara teşebbüs eden kızların sayısı arttı

Gonca YAĞCI, () –  Pediyatri Dergisi’nde (The Journal of Pediatrics) yayımlanan araştırma sonuçlarına göre Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000 yılından bu yana aşırı doz ilaç kullanarak intihara teşebbüs eden genç kızların sayısı iki katına çıktı.

ABD’nin Columbus ve Ohio’daki çocuk hastanelerindeki zehirlenme merkezlerindeki araştırmacılar, söz konusu artışın bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve bu sorunun daha fazla iletişim ve bütçe ile çözülebileceğini kaydetti. Araştırmada ayrıca 2011 yılından bu yana 18 yaş ve altındaki özellikle genç kızların kendilerini zehirleyerek öldürme girişimlerinde büyük artış olduğu açıklandı.

ABC News’in haberine göre 10-34 yaş aralığındaki kişilerde intihar, ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alıyor. Araştırma sonuçlarında, 2011-2018 yılları arasında en fazla artış, 10-15 yaş aralığındaki çocuklar arasında oldu. Bu yaş aralığındaki çocukların intihar teşebbüsünde bulunma oranı yüzde 126’dan 299’a yükseldi. İntihara teşebbüs en fazla genç kızlar arasında gerçekleşirken, uzmanlar en çok kullanılan yöntemin ise aşırı dozda ilaç almak olduğunu, ancak intihar nedeniyle genç kızlardaki ölümlerin erkeklere göre daha az olduğunu kaydetti.

Habere göre araştırmacılar, intihara teşebbüs etmeyi doğrudan bir nedene bağlayamazken, teknoloji kullanımının artmasının ve iletişim biçiminin bunda etkili olabileceğini düşünüyor. Çalışmayı kaleme alan araştırmacılar, gençlerin öğretmenleri, danışmanları, doktorları ve aileleri ile daha fazla iletişime açık olmaları gerektiğinin altını çizerek, özellikle anne ve babaların yardım almak için çocuklarında belirgin bir rahatsızlık hissetmeyi beklememeleri gerektiğini vurguladı.

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