Arap ülkeleri bakanlarından, toplantısı sonrası Katar açıklaması

Edip Sönmez / İstanbul, 30 Temmuz, () - Bahreyn Dışişleri Bakanı, Katar'a ambargo uygulayan dört Arap ülkesinin, eğer Katar yönetimi istenen koşulları yerine getirmeyi kabul ederse, "diyaloga hazır olduklarını" bildirdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halifa; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır dışişleri bakanları ile gerçekleştirdikleri toplantıdan sonra basın açıklaması yaptı.

Manama'da toplantıya katılan ülkeler adına açıklama yapan El Halifa, "Katar terör ve aşırıcılığı finanse etmeyi durdurma, diğer ülkelerin dış işlerine müdahale etmeyi bırakma ve 13 talebi yerine getirme konusunda samimi olduğunu açıklarsa, dört ülke, Katar'la diyaloga hazırdır," dedi.

Katar'a ambargo uygulayan Arap ülkelerinin sunduğu 13 maddelik talep listesi, Katar hükümetince reddedilmişti. Talepler arasında, Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması da var.