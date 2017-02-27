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Aralıklı diyetler pankreası yeniliyor

İstanbul, 24 Şubat () – ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, aralıklı diyetler pankreası tetikleyerek kendini yenilemesini sağlıyor. Aralıklı diyetlerin, pankreasın, kan şekeri seviyelerini düzenleme işlevini yeniden kazanmasına...

Aralıklı diyetler pankreası yeniliyor

İstanbul, 24 Şubat () – ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, aralıklı diyetler pankreası tetikleyerek kendini yenilemesini sağlıyor.
Aralıklı diyetlerin, pankreasın, kan şekeri seviyelerini düzenleme işlevini yeniden kazanmasına yardımcı olduğu ve diyabetin etkilerini tersine çevirdiği, fareler üzerinde yapılan testlerle kanıtlandı.
Araştırmacılar, bulguları potansiyel olarak heyecan verici olarak tanımlarken, bunun diyabet tedavisinde yeni bir yöntem olarak kullanılabileceğini belirttiler.
Yapılan deneyler, diyetin, pankreasta bulunan ve görevi kandaki yüksek şeker oranını tespit ederek insülin salgılamak olan beta hücrelerini tekrar çalıştırdığını gösterdi.
Güney Kalifornia Üniversitesinden Dr. Valter Longo, “Diyet, pankreas hücrelerini bir çeşit gelişimsel programlamaya sokarak, organın artık işlev göstermeyen parçalarının yeniden işlev kazanmasını sağladı” dedi.
Diyetin hem tip 1 hem de tip 2 diyabette etkili olduğu belirtildi.
İnsanlardan alınna doku örnekleri üzerinde yapılan testlerde ise, tip 1 diyabet için, benzer etkiler görüldü.
Dr Longo, “ Bu bulgular gerçekten önemli, çünkü beslenme yöntemlerinizi değiştirerek, diyabetin etkilerini tersine çevirebileceği, en azından fareler üzerindeki testlerde, onaylanmış bulunuyor. Araştırma ne kadar ne kadar heyecan verici olursa olsun, insanlar üzerinde testler başlamadan, diyetin insanlar üzerindeki etkilerini tam olarak bilemeyiz” dedi.

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