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Apple’ın yeni genel merkezinde çalışanlar "duvara tosladı"

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – Apple’ın beş milyar dolara mal olan yeni genel merkezi, fütüristik tasarımıyla dikkat çekerken, geniş ölçüde kullanılan cam panel ve duvarlar iki çalışanın tıbbi müdahale gerektirecek şekilde...

Apple’ın yeni genel merkezinde çalışanlar "duvara tosladı"

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – Apple’ın beş milyar dolara mal olan yeni genel merkezi, fütüristik tasarımıyla dikkat çekerken, geniş ölçüde kullanılan cam panel ve duvarlar iki çalışanın tıbbi müdahale gerektirecek şekilde yaralanmasına sebep oldu.
Apple genel merkezinde yaralanan iki çalışanın kazaları ufak kesiklerle atlattıkları ve hastaneye kaldırılmaya ihtiyaç duymadıkları belirtildi.
Marketwatch'ın haberinde, konunun "mizahi bir unsur" içerse de, Apple’ın Kaliforniya işyeri düzenlemeleri arasında bulunan, “Çalışanların, işyerlerinde cam panel ve duvarlara çarparak yaralanmaları engellenmelidir” maddesinin ihlal edildiğine, buna karşın, Apple'ın henüz ABD İş Güvenliği ve Sağlık Yönetimi tarafından bir uyarı almadığına dikkat çekiliyor.
Bazı çalışanların sosyal medya hesaplarına yükledikleri fotoğraflarda genel merkezin yoğunlukla işaretsiz ve saydam camlardan oluştuğu görülüyor.

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