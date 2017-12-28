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Apple’a eski iPhone’ları yavaşlattığı savıyla sekiz ayrı dava

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Aralık () - Apple’a, kullanıcıları uyarmadan telefonları yavaşlatıcı yazılım güncellemesi yaptığı savıyla ABD’nin farklı federal mahkemelerinde toplam sekiz ayrı dava açıldı. Mahkeme dosyalarında, Apple’ın...

Apple’a eski iPhone’ları yavaşlattığı savıyla sekiz ayrı dava

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Aralık () - Apple’a, kullanıcıları uyarmadan telefonları yavaşlatıcı yazılım güncellemesi yaptığı savıyla ABD’nin farklı federal mahkemelerinde toplam sekiz ayrı dava açıldı.
Mahkeme dosyalarında, Apple’ın eski sürüm yazılıma sahip iPhone’larda yaptığı güncellemelerin telefonların performansını kötüleştirip iPhone sahiplerini sorunları çözmek için yanlış yönlendirdiği iddia ediliyor. Başka bir deyişle, iPhone sahipleri yavaşlama nedeniyle telefonlarının bozulduğunu düşünse de, dava dosyalarında bu durumun, Apple’ın kullanıcıları bilgilendirmeden gönderdiği yazılım güncellemelerinden kaynaklandığı savunuluyor.
Kaliforniya, New York ve Illınois eyaletlerinde açılan davaların hepsinin toplu dava olduğu ve ülke genelindeki milyonlarca iPhone sahibinin temsil edileceği belirtiliyor.
Haaretz Gazetesi’nde yayımlanan bir habere göre, Pazartesi günü İsrail’de bir mahkemede de benzer bir dava açıldı.
Apple geçen hafta, ilk defa iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE ve iPhone 7 dahil eski eski model telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul etmiş, ancak bunun amacının ‘telefonların daha uzun süre kullanılabilmesini sağlamak’ olduğunu savunmuştu. Davalarda ise Apple’ın batarya sorununu ücretsiz batarya değişimi yaparak değiştirmek yerine batarya sorununun gizlendiği iddia ediliyor. Tüketici elektroniği yasalarında uzman Boston Üniversitesi Profesörü Rory Van Loo, “Tüketiciler Apple’ın bu güncellemelerinin gerçek nedenini biliyor olsaydı belki de yeni iPhone almak yerine bataryalarını değiştirme şansına sahip olacaktı. Durumun tam olarak böyle olduğu ortaya çıkarsa bu dava büyük bir dolandırıcılık davasına dönüşebilir” dedi.  

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