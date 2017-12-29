Apple 1 trilyon dolar ile dünyanın en değerli halka açık şirketi

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Aralık () – Her yıl danışmanlık şirketi Ernst & Young (EY) tarafından hazırlanan "En Değerli 100 Şirket" listesinde Apple yine 1 trilyon 49 milyar dolar değeriyle en büyük halka açık şirketler listesindeki liderliğini korudu.

Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak iki Çinli dev Tencent Holdings ve Alibaba ilk 10 arasına girerek listedeki "ABD kökenli şirket egemenliği" ilkesini bozdu; geçen yıl listedeki en büyük 12 şirket de ABD kökenliydi.

Frankfurter Allgemeine gazetesinde yer alan habere göre, araştırma teknoloji ve internet şirketlerinin borsada giderek daha fazla ağırlığa sahip olmaya başladığını, klasik sanayi sektörlerinde ise bir geri çekilme yaşandığını ortaya koydu.

EY’nin şirketlerin borsa değerlerinden oluşturduğu listede, Apple’dan sonra 733 milyar euro (878 milyar dolar) değerle Google’ın ana şirketi Alphabet geliyor.

Üçüncü sırada ise 661 milyar euro (792 milyar dolar) değeriyle Microsoft var.

Amazon, Facebppl, Berkshire Hathavay ise sırasıyla 570, 516 ve 490 milyar euro (683, 618 ve 587 milyar dolar) dördüncü, beşinci ve altıncı sırada bulunuyor.

Listenin yedi ve sekizinci sıraları ilk kez iki Çinli şirketin oldu; Tencent Holdings 484 milyar euro (579 milyar dolar) değeriyle altıncı en değerli halka açık şirket olurken, online alışveriş devi Alibaba da 443 milyar euro (530 milyar dolar) değeriyle yedinci sırada yer aldı.

Dokuzuncu sırada 378 milyar euro (452 milyar dolar) değeriyle Johnson & Johnson yer alırken, JPMorgan Chase ise 371 milyar euro (444 milyar dolar) değeriyle onuncu sırada.

Rapora göre bir diğer önemli trend ise dünyanın en değerli 100 halka açık şirketinin gittikçe daha pahalı hale gelmesi.

Borsa değerleri EY’ye göre toplamda yüzde 25 kadar artan ilk 100 şirketin toplam değeri 20 milyar dolar yükseldi. Apple hisseleri 2017 başından bu güne yüzde 40’tan fazla yükseldi.