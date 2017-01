AP İngiltere’nin ‘bürokratik duvarı’ için komisyon kuracak

Gonca Yağcı, 26 Ocak, Londra () - Avrupa Parlamentosu, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararından sonra bu ülkede yaşayan Avrupa vatandaşlarının sürekli oturum veya vatandaşlık başvurularını nasıl değerlendirdiği konusunda araştırma yapmaya hazırlanıyor. İngiltere’nin geçtiğimiz haziranda yaptığı referandumda AB’den ayrılma kararı almasının ardından bu ülkede yaşayan yaklaşık 2 milyon Avrupalı vatandaşın da geleceği belirsizliğini koruyor. Guardian gazetesinin haberine göre, Avrupa Parlamentosu Liberal Grup’un Başkan Yardımcısı Hollanda milletvekili Sophie in ‘t Veld, partiler üstü bir komisyon kurarak, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın Avrupalıların sürekli oturum ve vatandaşlık başvurlarını nasıl incelediğini araştıracak. Guardian gazetesine konuşan in ‘t Veld, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın bu ülkede kalmak isteyen Avrupalılara ‘’bürokratik bir duvar’’ örüp örmeyeceklerini araştırmak istediklerini söyledi. in ‘t Veld bununla ilgili 24 yıldır İngiltere’de yaşayan Monique Hawkins’in örneğini Verdi. Geçtiğimiz yıl Hawkins’e İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen bir mektupta, ülkede süresiz oturum başvurusundaki eksiklikler dolayısıyla ‘’İngiltere’den ayrılmaya hazır olması gerektiği’’ yönünde uyarıda bulunulmuştu. in ‘t Veld, araştırma komisyonunu, İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini başlatacak 50’inci maddenin onaylanmasından sonra kurmayı planlıyor. İngiltere hükumeti, Avrupalıların İngiltere’de yaşama ve çalışma haklarını güvence altına alan herhangi bir çalışmada henüz bulunmazken, Başbakan May, bunun 50’inci maddenin geçirilmesinden sonra müzakere edilecek bir konu olduğunu açıklamıştı. Diğer yandan İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 23 Haziran’daki referandumun ardından İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarının bu ülkede süresiz oturum başvurularında yüzde 50 artış yaşandı. Verilere göre, nisan ve haziran ayları arasındaki başvuru sayısı 36 bin 555 olarak gerçekleşirken bu sayı temmuz ve eylül arasında 56 bin 024’e yükseldi.