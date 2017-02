Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel: Evlilik paketiyle Antalya'ya gelenlerin nikahını ben kıyacağım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Avrupa tanıtım turu kapsamında turizm uzmanlarından oluşan heyetle geldiği Hamburg'da düzenlenen basın davetinde, “Antalya'nın turizmini daha da geliştirmek için çok yeni projelerimiz var. Bunlardan biri 'evlilik paketi' diye tanımladığımız paket tatil. Evlilik paketiyle Antalya'ya gelen çiftleri nikahını bonus olarak bizzat ben kıyacağım” sözü verdi.



ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Avrupa'da yaşayan ve düğünlerini Antalya'da yapacak çiftlerin nikahlarını bizzat kendisi kıyacağı sözünü verdi. Beraberinde Büyükşehir Belediyesinin tanıtım şirketi ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, IC – Fraport Havalimanı Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Döngel, Profesyonel Otelciler Derneği Başkanı, Rixos Downtown Genel Müdürü Hakan Duran, Barut Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Barut, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Serra Palace Hotel sahibi Sururi Çorabatır'dan oluşan uzman turizmcilerden oluşan heyetle Hamburg'a gelen Türel, burada gezi ve turizm yazarları ve gazetecileriyle biraraya geldi.



Elbfilarmoni'yi beğendi Kendisi de Antalyalı olan Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak ve Öger Tours Genel Müdürü Songül Göktaş-Rosati'nin de onur konukları olarak katıldığı basın daveti daha yeni açılan ve mimarisi ve akustiğiyle dünyanın en iyi konser salonları arasında görülen liman kenarındaki Elbfilarmoni kompleksi içinde The Westin Otelde yapıldı. Türel basın davetinde kendisinin de piyanist olduğu için Elbfilarmoni'nin yapım sürecini yakından takip ettiğini ve şimdi bu salonda bulunmaktan büyük keyif duyduğunu kaydetti. Milyonlarca kişiye ulaşan branş ve gezi dergilerinin önemli kalemlerinin katıldığı davette, Türel ve heyettekiler Antalya turizmindeki yenilikler hakkında bilgi verip, yer yer Türkiye hakkında, çok kez kasıtlı yanlış bilgilerle dolu iddialara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.



“Antalya'yı ikinci vatan olarak 100 bin yabancı kökenlilere sorun” Türel, “Antalya'da yarısı kadarı Alman olmak üzere yerleşik olarak yaşayan 100 bin yabancı kökenli gibi Antalya'ya gelen her turist adeta gönüllü elçimiz konumundalar. Çünkü Antalya'ya gelip de memnun olmayan yok denecek kadar az. Alman ve başka tur operatörlerinin memnuniyet anketlerinde Antalya yüzde 85'i aşan bir oranla “müşteri memnuniyeti” skalasında dünyada destinasyonlar arasında açık ara öne çıkıyor. Fiyat-kalite uyum dengesi plaj, spor, doğa, kültür ve tarih turizmi imkanlarıyla Antalya rekabet edilemez bir konumda. İnanın yabancı basındaki yanlış anlaşılmalardan, dezenformasyondan, aramızda yaşayan 100 bin yabancı uyruklu Antalyalı en az bizim kadar rahatsız. Bizim yanlış bilgiyi düzeltmekte en büyük destekçilerimiz.



Sizler turizme yön veren branş dergilerine yazıyorsunuz. Affınıza sığınarak ve bir meslektaşınız olarak size Antalya'da yaşayan Almanlarla röportajlar yapmanızı, Antalya'yı onlara sormanızı tavsiye ediyorum. Eminim Türkiye üzerine ne kadar yapay gündem yaratıldığını ve kadar dezenformasyon yaratıldığını göreceksiniz. Antalya dünyanın en güvenli kentleri arasında. Obama ve Merkel'in de katıldığı G20 Zirvesi ve NATO Zirvesinin kentimizde yapılması da buna bir göstergedir” diye konuştu. Hedef 3 milyon Alman turist 2017 sezonu için Antalya'ya üç milyon Alman turist beklediklerini söyleyen Türel, Rus turist sayısınd ise bu rakamın üstüne çıkılmasını umduğunu ifade etti.



Altın Portakal Film Festivali, Piyano Festivali ve Aspendos Opera ve Balet Festivali olmak üzere Antalya'da her yıl 50'nin üzerinde festivalin yanı sıra düzenlenen çok sayıda spor yarışmalarıyla kültür, spor, müzik yaşamının da renkliliğine dikkat çekildi. Nikahlarını bizzat kıyacak Türel, geçen yılki Almanya tanıtım kampanyasının Almanya'da yaşayan Türklere yönelik sloganının “Komşunu al gel” olduğunu söyleyerek, “Bu kampanya tuttu. Ziyaret ettiğim turizm tesislerinde bir çok komşusu, iş okul, üniversite arkadaşı ile tatile gelen Almanyalı Türk'ü görmekten büyük gurur duydum.



Bu kampanyanın başarısında sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da güçlü bir şekilde dile getirilmesinin rolü büyük” dedi. Türel, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de Antalya'da tatil yapmayı bir milli mesele olarak değerlendirmeleri gerektiğini kaydederek, “Bu bağlamda yurttaşlarımızın tatilleri için başka bir ülkeyi değil Türkiye'yi, Antalya'yı tercih etmeleri en büyük arzumuz” dedi. Antalya turizm sektörünün el birliğiyle daha çok turist çekmek için yoğun çaba harcayıp, yenilikler yarattığını söyleyen Türel bunlardan birinin de “evlilik paketi” olduğunu söyleyerek, “Muazzam düğün, balayı imkanları sunan Antalya'ya hayatlarını birleştirmek ve düğünleri yapmak için gelen çiftlerin evlilik paketine bonus olarak nikahlarını bizzat ben kıyacağım” dedi. Davette bulunan bekar bir gazetecinin “Bunu tekrar eder misiniz, kayıt edeceğim” şeklinde sözleri üzeri Türel verdiği sözünü tekrar etti.