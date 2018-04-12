Ankara Anlaşması vize değişikliği Londra'da masaya yatırılacak

Celal Sönmez / Londra, 12 Nisan () - Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin (Centre for Turkey Studies - CEFTUS) organize edeceği bir programda son dönemde duyurulan Ankara Anlaşması vizesindeki değişiklikler ele alınacak.

Parlamento’da 24 Nisan 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleşecek programda avukatlar ve siyasetçiler İçişleri Bakanlığı'nın (Home Office) Ankara Anlaşması’ndaki sınırsız oturum hakkının kaldırması kararını değerlendirecekler.

Ev sahipliğini Muhafazakar Parti Milletvekili Sir David Amess’in yapacağı toplantıda, Silvine Law firması partneri Avukat Ozan Aşkın ve Aman Solicitors Advocates firmasından Saad Saeed vize değişikliğindeki hukuki sebepleri konuşacaklar. Londra Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşesi Ayşegül Yeşildağlar programın moderatörlüğünü üstlenecek.

Mart ayında belirli bir değişiklik süresi vermeden Home Office Ankara Anlaşması olarak bilinen ECAA Türk İşçi Vizesi’ndeki 3 yıldan sonra sınırsız oturum hakkına başvurma yolunun artık kapandığını belirtmişti. Bu kararın 2017’deki Ankara Anlaşması Vizesi konusunda bir dava kararının sonucu olarak verildiğini belirten Home Office 16 Mart itibariyle yeni sınırsız oturum hakkı başvurularını almayacağını duyurmuştu.

Home Office’in istatistiklerine göre, 2007-2017 yılları arasında Ankara Anlaşması ile 29,205 kişinin başvurusunun kabul edildiği söyleniyor. Türkiyeliler’in çalışma ve İngiltere’de bulunma haklarını ciddi şekilde etkileyecek bu kararı CEFTUS hukukçuları ve siyasetçileri bir araya getirerek değerlendirecek.

CEFTUS'tan yapılan açıklamaya göre, Home Office yetkilileri, Türkiyelilerin yoğun yaşadığı bölge milletvekilleri Joan Ryan ve Kate Osamor, Parlamento İç İşleri Komisyonu Üyeleri'nin de davet edildiğini programda konuya dair açıklayıcı bilgi sağlanması ve siyasi gündem oluşturulması hedefleniyor. Katılımcıların www.ceftus.org üzerinden kayıt yapması gerekiyor. (Fotoğraflı)