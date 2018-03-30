Anastasiadis Türkiye'den sondaj gemisi gelirse Güvenlik Konseyi’ne gidecek

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 30 Mayıs () - Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi getirmesi halinde Rum Yönetimi’nin, konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne götürebileceği uyarısı yaptı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan’da bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin arama yapmak üzere Doğu Akdeniz’e sondaj gemisi getirmesi halinde Rum tarafının, elindeki bütün siyasi ve diplomatik imkânları harekete geçireceğini ve konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne götürebileceğini vurguladı.