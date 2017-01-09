Anastasiadis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin muhatabı ilk kez Türkiye oluyor”

Ali Ruhluel/ Lefkoşa 9 Ocak () Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cenevre yolunda, uçakta kendisiyle birlikte seyahat eden gazetecilere “istiladan bu yana Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, özellikle güvenlik ve askerler gibi özlü konularda muhatabı ilk kez Türkiye oluyor” dedi. Güney Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan Simerini gazetesinin haberine göre Anastasiadis ve beraberindekileri taşıyan uçakta gazetecilerin çeşitli sorularını yanıtlayan Rum Yönetimi Başkanı “Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin endişelerine saygı duyan çağdaş bir Avrupa devleti kurmamıza olanak tanıyacak ilke ve değerler temelinde çözüm bulma ümidiyle hazırlıklı ve kararlı gidiyoruz. Böyle bir devletin elbette ne garantilere, ne askerlere ihtiyacı var. Üçüncü ülkelerin garantisine ihtiyaç duyan tek ülke olmaya devam edemeyiz” iddiasında bulundu. Anastasiadis Türk tarafının “iyi niyet göstermesi ümidini”de dile getirdi ve “istiladan bu yana Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, özellikle güvenlik ve askerler gibi özlü konularda muhatabı ilk kez Türkiye oluyor” dedi, ancak başka bir soruya karşılık müzakerelerin “Kıbrıs aidiyetli olduğunu” söyledi. Güvenlik Konseyi üyelerinin çevrede olacağını, AB’nin hazır bulunacağını ve hakemlik değil, müzakerelerin doğru yönde ilerlemesi için çeşitli istişareler yapılacağını söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın mektubuna Cevap verip vermeyeceği sorusuna “kimseye cevap vermek zorunda değil” diyerek karşılık veren Anastasiadis şunları ekledi:“Kıbrıs Cumhuriyeti BM üyesi tanınmış bir ülkedir, AB üyesi tanınmış bir ülkedir. Üçlü ittifaklar, işbirlikleri Rum toplumu ile değil devlet ile yapılıyor. Çeşitli uluslar arası örgütlere katılımımız toplum statümüz ile değil devlet statümüzle oluyor. Dolayısıyla kimseye kim olduğumuzu göstermeye ihtiyacımız yok.” Anastasiadis Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre’ye gitmemesinin Rum yönetimi açısından ne ifade edeceği sorusuna ise “esas olan Türkiye’de irade olmasıdır, bunu kimin ifade etmek istediği değil” cevabını verdi.