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Anastasiadis: Garantör ülkelerle göbek bağlarımızı keselim

Ali Ruhluel / Lefkoşa 26 Mart () - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ta garantörlerle olan her türlü bağın kesilmesi gerektiğini iddia etti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis katıldığı bir etkinlikte...

Anastasiadis: Garantör ülkelerle göbek bağlarımızı keselim

Ali Ruhluel / Lefkoşa 26 Mart () - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ta garantörlerle olan her türlü bağın kesilmesi gerektiğini iddia etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis katıldığı bir etkinlikte Kıbrıs sorununa değinirken konuşmasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve egemenliğini tam anlamıyla sağlayacak bir çözüm bulunması amacıyla Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’yle onurlu ve yapıcı bir diyaloğa girmeye hazır olduklarını beyan ettiklerini” vurguladı.

"Bu hedefe ulaşılabilmesi için bizi tüm garantör ülkelerle bağlayan her türlü göbek bağının artık kesilmesi gerekir” diyen Anastasiadis, “istedikleri şeyin Kıbrıslılar için kararları yine Kıbrıslıların alması olduğunu” belirterek, Kıbrıs sorununun çözümünün, Türkiye ile de iyi ilişkiler kurulmasına, Türkiye’nin AB ve enerji konusundaki beklentilerinin karşılanmasına yardımcı olacağını vurguladı.

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