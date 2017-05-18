Anadolu Birliği 40 bin kişilik kardeşlik halayı düzenleyecek

Taner Tüzün / Nürnberg , 18 Mayıs ( ) - Antalya merkezli Anadolu Birligi ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Bedri Yalçın, kardeş şehir Nürnberg Türkiye Cumhuriyeti Konsolosu Gürol Baş’ı makamında ziyaret etti.

Amaclarının, Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmak, Türk gelenek ve göreneklerini yaşatmak olduğunu belirten Yalçın, Eylül veya Ekim ayında Antalya’da binlerce kişinin katılacağı Dünya Kardeşlik Halayı düzenleyeceklerini söyledi.

Nürnberg’i ziyaret etmesinin nedenini açıklayan Bedri Yalçın, "Ziyaretimizin birinci nedeni, ülkemizdeki yapacağımız icraatlar. Nürrnberg’i tercih etmemizin bir diğer sebebi ise Nürnberg ile Antalya’nın kardeş şehir olmasi ve Anadalo Birliği’nin Genel Merkezi’nin Antalya’da bulunması. O Yüzden o kardeşlerimizi ziyaret ettik. Projemiz, 40 bin kişi ile Dünya Kardeşlik Halayı hakkında bilgi alış verişinde bulunduk. Ilk olarak onu yapacağız" dedi.

Anadolu Birliği’nin siyasetten, ticaretten ve rezaletten uzak ciddi bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, "Anadolu Birliği, Hak ve halk için uğraşan, Hak ve halk yolunda çalışan ve hiçbir zaman için ötekilileştirmeyen ve kimseyi ayırt etmeyen, herkesle kardeşlik duyguları ve düşünceleri içerisinde, hoşgörü çerçevesinde hareket eden bir kuruluştur“ dedi. Anadolu Birliği’nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu ifade eden Yalçın, engelleri vatandaşlarımızı da unutmayarak, bunlara engelli araçlar temin ettiklerini ve araçları onlara teslim ettiklerini bildirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konsolos Gürol Baş’da halkın içinden gelen ve halk için hizmet etmekte olan derneklerimizi desteklediklerini, Anadolu Birliği’nin yalnızca Türkiye’de değil yurtdısında da temsil edilmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.