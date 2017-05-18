Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

Anadolu Birliği 40 bin kişilik kardeşlik halayı düzenleyecek

Taner Tüzün / Nürnberg  , 18 Mayıs ( ) - Antalya merkezli Anadolu Birligi ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Bedri Yalçın, kardeş şehir Nürnberg Türkiye Cumhuriyeti Konsolosu Gürol Baş’ı makamında ziyaret etti. Amaclarının, Anadolu...

Anadolu Birliği 40 bin kişilik kardeşlik halayı düzenleyecek

Taner Tüzün / Nürnberg  , 18 Mayıs ( ) - Antalya merkezli Anadolu Birligi ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Bedri Yalçın, kardeş şehir Nürnberg Türkiye Cumhuriyeti Konsolosu Gürol Baş’ı makamında ziyaret etti.
Amaclarının, Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmak, Türk gelenek ve göreneklerini yaşatmak olduğunu belirten Yalçın, Eylül veya Ekim ayında Antalya’da binlerce kişinin katılacağı Dünya Kardeşlik Halayı düzenleyeceklerini söyledi.
 Nürnberg’i ziyaret etmesinin nedenini açıklayan Bedri Yalçın, "Ziyaretimizin birinci nedeni, ülkemizdeki yapacağımız icraatlar. Nürrnberg’i tercih etmemizin bir diğer sebebi ise Nürnberg ile Antalya’nın kardeş şehir olmasi ve Anadalo Birliği’nin Genel Merkezi’nin Antalya’da bulunması. O Yüzden o kardeşlerimizi ziyaret ettik. Projemiz, 40 bin kişi ile Dünya Kardeşlik Halayı hakkında bilgi alış verişinde bulunduk. Ilk olarak onu yapacağız" dedi.
 Anadolu Birliği’nin siyasetten, ticaretten ve rezaletten uzak ciddi bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, "Anadolu Birliği, Hak ve halk için uğraşan, Hak ve halk yolunda çalışan ve hiçbir zaman için ötekilileştirmeyen ve kimseyi ayırt etmeyen, herkesle kardeşlik duyguları ve düşünceleri içerisinde, hoşgörü çerçevesinde hareket eden bir kuruluştur“ dedi. Anadolu Birliği’nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu ifade eden Yalçın, engelleri vatandaşlarımızı da unutmayarak, bunlara engelli araçlar temin ettiklerini ve araçları onlara teslim ettiklerini bildirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konsolos Gürol Baş’da halkın içinden gelen ve halk için hizmet etmekte olan derneklerimizi desteklediklerini, Anadolu Birliği’nin yalnızca Türkiye’de değil yurtdısında da temsil edilmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246