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Amsterdam’da dizel ve benzinli araç yasağı görüşülecek

Hollanda () – Amsterdam’da çevre ve hava kirliğinin başlıca sebeplerinden biri olarak gösterilen dizel ve benzinli taşıtların, 2030 yılına kadar tamamen yasaklanacağı duyuruldu. Hollanda basını, kararın bu ay sonunda şehir konseyinde görüşülmesinin...

Amsterdam’da dizel ve benzinli araç yasağı görüşülecek

Hollanda () – Amsterdam’da çevre ve hava kirliğinin başlıca sebeplerinden biri olarak gösterilen dizel ve benzinli taşıtların, 2030 yılına kadar tamamen yasaklanacağı duyuruldu. Hollanda basını, kararın bu ay sonunda şehir konseyinde görüşülmesinin planlandığını duyurdu.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da sigara, kötü beslenme ve egzersiz eksikliğinden sonra en büyük sağlık problemi riskinin çevre ve hava kirliliği olduğu belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, çevre ve hava kirliliğinin en büyük nedeninin ise dizel ve benzinli taşıtlar olduğu belirtildi. 

Yerel medya, 2020’ye kadar 15 yılını doldurmuş tüm taşıtların trafikten kaldırılacağını, 2030’a kadar ise tüm dizel ve benzinli taşıtların yasaklanacağını duyurdu. Bu planın ise Mayıs ayı sonunda şehir konseyinde masaya yatırılacağı duyurulurken; yasaklamanın elektrikli araçların yaygınlaşmasında önemli bir rol üstleneceği belirtildi. 

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