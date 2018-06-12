Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

Amerikan kamuoyu, baş başa görüşmeye tepkili

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Haziran () - Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak ve ABD'nin ana karasını vurabilecek nükleer silahların üretimini durdurmak amacıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Singapur'da düzenlenen tarihi...

Amerikan kamuoyu, baş başa görüşmeye tepkili

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Haziran () - Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak ve ABD'nin ana karasını vurabilecek nükleer silahların üretimini durdurmak amacıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Singapur'da düzenlenen tarihi zirvede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan kamuoyundan ve medyasından tepki çekti.
Kim ile gerçekleşen 41 dakikalık baş başa görüşmeye yalnızca tercümanların alınması, herhangi bir Beyaz Saray yetkilisinin ya da görüşmeye ilişkin notlar tutacak bir görevlinin bulunmaması nedeniyle Başkan Trump eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyanın yanı sıra Amerikan medyasında da yapılan eleştirilerde, "Trump, Kim'e ne sözler verecek? Ondan ne isteyecek? Bunları hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz" görüşlerine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kim ile baş başa yaptığı ve kayıtlara geçmeyen görüşmeden sonra paylaştığı mesajlarda kendisinin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 'büyük bir ikilemi ve büyük bir sorunu' çözecekleri öngörüsünde bulundu. Trump, "Birlikte çalışarak bu sorunun üstesinden geleceğiz. Baş başa görüşme çok çok iyiydi" dedi ve Kim Jong Un ile "Mükemmel bir ilişkileri olacağına inandığını" söyledi.
İki lider arasında yapılan baş başa görüşmenin ardından taraflar heyetler arası görüşmeye başladı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325