Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

Nafiz Albayrak / New York, 25 Mart () - ABD'nin Florida eyaletinde 17 kişinin öldüğü okul katliamından sağ kurtulan öğrenciler, silah sahibi olmanın denetlenmesi konusunda siyasilerin harekete geçmesini talep etmek için başta başkent Washington olmak üzere ülkenin yüzlerce kentinde yürüyüş düzenledi.

ABD genelinde 800’ü aşkın kentte düzenlenen gösterilerde yüz binlerce kişi, ülkede silah satışlarının yasaklanması ve daha sık denetlenmesi için sokaklara ve meydanlara çıktı. New York’taki yürüyüşe, Vali Andrew Cuomo, Başkan Donald Trump’ın görevden aldığı New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara da destek verdi.

“Yaşamlarımız için yürüyüş” kampanyası düzenleyen öğrencilere, ABD'nin dört bir yanından destek geldi. ABD’de sıkça yaşanan okul katliamlarından kurtulan öğrencilerin başlattığı yaşamlarımız için yürüyüş kampanyasında ülkede silah satışlarının daha sıkı denetlenmesi ve çocukların korunması çağrısı yapıldı. Öğrenciler ayrıca politikacılara silah satışını destekleyen NRA’dan (Ulusal Silah Derneği) bağış kabul etmemeleri çağrısında bulundu.

2018 yılına gireli yalnızca 11 hafta olmasına karşın, ABD’de tam 17 okulda silahlı saldırı gerçekleşti. ABD’nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde geçen haftalarda Marjory Stoneman Douglas lisesinde meydana gelen silahlı saldırı çoğunluğu öğrenci 17 kişinin ölümü, 14 kişinin de yaralanması ile sonuçlanmıştı.