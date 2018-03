Amerikalı ünlü şarkıcı göz yaşlarını tutamadı

Nafiz Albayrak / New York, 21 Mart () - Dünyada her 100 kadından 10’unda görülen endometriosis hastalığına karşı mücadelede umut ışığı olan Türk doktor Tamer Seçkin’in kurucusu olduğu The Endometriosis Foundation of America (EFA) Vakfı’na destek için New York’ta düzenlenen gala gecesi ünlülerin akınına uğradı. Kendisi de endometriosis hastalığına yakalandıktan sonra tedavi olan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Hasley deneyimlerini paylaşırken duygulu anlar yaşadı.

Seçkin’in, Hint asıllı eski model Padma Lakshmi ile birlikte kurdukları vakfın New York’un gözde mekanlarından Cipriani’de düzenlenen gala gecesine Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, eşi Ayşe Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, eşi Başak Yalçın da katıldı. Kendisi de genç yaşta endometriosis hastalığına yakalandıktan sonra tedavi olan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Hasley’e, bu hastalığa karşı farkındalık oluşturma, toplumsal bilinç yaratma, erken tanı için bilinçlendirmeye olan katkılarından dolayı özel ödül verildi. Hastalığı döneminde yaşadığı deneyimleri, geceye katılan konuklarla paylaşan Hasley, dinleyenleri ağlatırken, kendi gözyaşlarını da tutamadı.

Gecede yapılan konuşmalarda, ‘çikolata kistleri’ hastalığının adet dönemlerinde şiddetli ağrılara yol açan ve gebe kalmayı engelleyen bu hastalığa yakalanan genç yaştaki kız çocuklarının ve kadınların, kendi sorunlarından habersiz oldukları, doktorların da bu hastalığın tanısında yeterli özeni göstermedikleri, yada gerekli bilgi donanımına sahip olmadıkları belirtildi. Bu konuda tıp okullarındaki eğitimlerin yetersiz kaldığı da vurgulandı.

ABD’de endometriosis hastalığına karşı verilen mücadelede başı çeken kurumlardan biri olan EFA kurucularından jinekolog ve laparoskopi uzmanı Doktor Tamer Seçkin ’ya yaptığı açıklamada, ‘Endometriosis hala çok bilinen bir konu değil. Ama on yıldır yaptığımız faaliyetler artık meyvelerini veriyor’ dedi. Gecede Amerikalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Hasley’in çok genç bir kuşak tarafından dinlendiğini, kendilerinin de genç kuşaklara seslenmek ve onların regl dönemlerinde yaşadıkları dönemlerde yaşadıkları sorunların azımsanamayacak olduğunu, bu hastalığın da genç kızlık dönemlerinde başladığını belirten doktor Seçkin, ‘Hastalık hem bağırsak, hem idrar hem de üreme yollarını söylemek istiyoruz. Bu hastalık yaşattığı ağrıların yanı sıra kısırlığın da büyük bir nedeni. Kadının yaşamını felce uğratan olayların ana nedeninin bu hastalık olduğunu söyleyebilirim’ dedi.

Seçkin, Türkiye’de endometriosis hastalığı konusunda doktorlar Engin Önal ve Taner Usta’nın önde gelen isimler olduğunu söyledi.

ABD’de yaşayan Türklerin başarılarından gurur ve mutluluk duyduklarını belirten New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da, ’ya ‘Doktor Tamer Seçkin, Amerika’daki Türk toplumu adına gurur duyuyoruz. Burada çok önemli bir vakfın kurucu başkanı. Bu vakıf az bilinen bir hastalığa dikkat çekiyor. Bu hastalıktan muzdarip olan bir çok kişi, sanatçılar bu gece burada. Dr. Seçkin’i bu başarısından dolayı kutluyoruz ve kendisiyle gurur duyuyoruz’ dedi.

Gecede, endometriosis hastalığına karşı farkındalık yaratma, hastalığın belirtilerini anlama ve erken tanı için gerekli önlemleri alma konusunda toplumu bilinçlendirme girişimleri nedeniyle ödül alan ünlü şarkıcı Halsey de bir konuşma yaptı. Hastalığı yaşadığı dönemdeki deneyimlerini aktaran 23 yaşındaki Halsey, kendisinin de endometriosis hastalığı yaşadığını bu nedenle de düşük yaptığını anlattı. Tedavi olduktan sonra hayatının bütünüyle değiştiğini, ancak hala hastalığın geri gelip gelmeyeceği ile korkular yaşadığını anlatan Halsey, konuşma yaptığı kürsüde gözyaşlarına engel olamadı. Kadınlara özgü hastalık konusunda konuşmaktan çekinmediğini de vurgulayan Halsey, kadınlarda adet dönemlerinde ağrılara yol açan, gebeliği önleyen endometriosis hastalığı ile ilgili olarak daha çok bilimsel araştırma yapılması çağrısında bulundu. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

- Amerikali unlu şarkıcı Hasley kırmızı halıda poz verirken

- Geceden genel ve detay görüntüler

- New York Başkonsolosu Ertan Yalçın’ın açıklaması

- Genel ve detaylar

- Şarkıcı Hasley'in kürsüde konuşması ve ağlaması