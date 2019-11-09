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Amerikalı Rapçiyi klip çekimi için eline aldığı yılan ısırdı
Lil Pump sahne ismiyle tanınan ABD’li rapçi Gazzy Garcia, klip çekimlerinde elinde tuttuğu yılan tarafından ısırıldı. Garcia'nın Perşembe akşamı yaptığı klip çekimleri sırasında eline aldığı yılan, kısa bir süre sonra kendisine...
DIŞ HABERLER 09.11.2019, 12:01
Lil Pump sahne ismiyle tanınan ABD’li rapçi Gazzy Garcia, klip çekimlerinde elinde tuttuğu yılan tarafından ısırıldı.
Garcia'nın Perşembe akşamı yaptığı klip çekimleri sırasında eline aldığı yılan, kısa bir süre sonra kendisine saldırdı. Lil Pump’ın resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çekimler için sete getirilen yılanı tutan Garcia’nın saniyeler içinde yılan tarafından ısırıldığı görüldü. Elindeki yılanı fırlatan Garcia’nın daha sonra kameraya yaklaşıp yılanın ısırdığı elini gösterdiği görüldü. Görevlinin elindeki yılanın, bu sırada kendisini görüntülemeye çalışan başka bir kişiye daha saldırmaya çalıştığı görüldü. Yılanın zehirsiz olduğu ve Garcia'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Garcia'nın Perşembe akşamı yaptığı klip çekimleri sırasında eline aldığı yılan, kısa bir süre sonra kendisine saldırdı. Lil Pump’ın resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çekimler için sete getirilen yılanı tutan Garcia’nın saniyeler içinde yılan tarafından ısırıldığı görüldü. Elindeki yılanı fırlatan Garcia’nın daha sonra kameraya yaklaşıp yılanın ısırdığı elini gösterdiği görüldü. Görevlinin elindeki yılanın, bu sırada kendisini görüntülemeye çalışan başka bir kişiye daha saldırmaya çalıştığı görüldü. Yılanın zehirsiz olduğu ve Garcia'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.
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