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Amerika donanması modernleşmeye çalışıyor

Gonca YAĞCI, () - Amerikan donanması modernizasyon çalışmaları çerçevesinde ekstra büyük Orca insansız denizaltısını donanmasına ekledi. Amerikan Donanma Enstitüsü’ne göre, Orca ekstra büyük insansız deniz aracı (XLUUVs) donanma...

Amerika donanması modernleşmeye çalışıyor

Gonca YAĞCI, () - Amerikan donanması modernizasyon çalışmaları çerçevesinde ekstra büyük Orca insansız denizaltısını donanmasına ekledi.

Amerikan Donanma Enstitüsü’ne göre, Orca ekstra büyük insansız deniz aracı (XLUUVs) donanma servislerinde çok amaçlı kullanılabilecek.

Worldpronews haber sitesine göre, geçtiğimiz hafta Amerikan Donanması, yardım olmaksızın 6 bin 500 deniz mili seyahat edebilen dört adet XLUUVs üretimi için 43 milyonluk dolarlık anlaşma imzaladı.

Tamimiyle otonom özelliklere sahip ve dizel elektrikle çalışan Orca, yüksek teknoloji navigasyon sistemi ve derin sensörler barındırıyor. Denizaltı aracı maksimum 11 bin fit deniz derinliğine ulaşabiliyor.

Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki varlığını artırması üzerine Amerikan ordusu özellikle donanma araçları ve denizaltılarla ilgili yeni teknolojiler geliştirmeye başlamıştı.

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