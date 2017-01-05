Amerika'dan ilk uyarı geldi
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi(OSEC) İzmir Adliyesi yakınlarına meydana gelen patlamada, ABD vatandaşlarına yönelik yayınladığı güvenlik uyarısında, terör saldırısının meydana geldiği...
05 Ocak 2017 Perşembe 18:22
ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi(OSEC) İzmir Adliyesi yakınlarına meydana gelen patlamada, ABD vatandaşlarına yönelik yayınladığı güvenlik uyarısında, terör saldırısının meydana geldiği bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.
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