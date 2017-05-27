Amasya Belediyesi Kosova'nın Prizren ve Arnavutluk'un Berat şehirleriyle kardeş şehir oluyor

Enis Tabak / Prizren, 27 Mayıs () - Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Tarihi Su Yolu Şehirleri Buluşması” projesi kapsamında bir araya gelen Prizren, Amasya ve Berat Belediyesi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucunda, üç tarihi şehrin “Kardeş Şehir” olması yönünde girişimler başlatıldı.

Tarihsel, mimari ve sosyo-kültürel özellikleri açısından birçok benzerlik içeren şehirlerin, Amasya Belediye Başkanlığı’nın girişimiyle Nisan ayında Amasya Belediyesi Meclisinin kararı ile Prizren ve Berat Belediyeleri ile “Kardeş Şehir” ilişkisinin kurulması konusunda resmi işlemler tamamlandı. Konuyla ilgili 'ya konuşan Prizren Belediyesi Ekonomi ve Maliye Müdürü Ertan Simitçi yaptığı açıklamada: “Üç şehrin kardeş şehir ilişkisinin kurulması önerisi aslında, Türkiye’den Kosova’ya ve özellikle de Prizren’e gelen Türk turizmcilerin, Prizren şehrinin Amasya ile mimari, tarihsel ve kültürel açıdan benzerlik taşıdığını, Berat şehrinin de her iki şehir ile aynı özelliklere sahip olmasından dolayı bu girişimler başlatıldı" diyerek, Amasya Belediyesinin özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu tarafından da alınan olumlu görüş sonrasında yapılan resmi başvuruyu, en kısa zamanda Prizren Belediyesi Başkanı ve Meclis Başkanına sunulacağını ve resmi sürecin başlatılacağını ifade etti.

Üç Belediyenin yetkililerinin de katılacağı bir organizasyon la resmi törenin hazırlanmasını planladıklarını ve özellikle de turizmin gelişmesi ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi açısından kurumlar arası işbirliği yapılşacağını söyledi. Simitçi, Amasya Belediyesi tarafından Nisan atında alınan kararın ardından en kısa zamanda Prizren Belediye Başkanına ve onaylanmak üzere Prizren Meclisine sunulacağını belirtti.