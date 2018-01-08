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Altın Küre'de Fatih Akın’ın filmi Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazandı

Nafiz Albayrak / New York, 8 Ocak () - Ziyaretçilerin siyah giyerek cinsel taciz kurbanlarına destek verdiği Altın Küre Ödülleri'nde Türk asıllı yönetmen Fatih Akın’ın Almanya ve Fransa ortak yapımı filmi olan ‘In The Fade’, Yabancı...

Altın Küre'de Fatih Akın’ın filmi Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazandı

Nafiz Albayrak / New York, 8 Ocak () - Ziyaretçilerin siyah giyerek cinsel taciz kurbanlarına destek verdiği Altın Küre Ödülleri'nde Türk asıllı yönetmen Fatih Akın’ın Almanya ve Fransa ortak yapımı filmi olan ‘In The Fade’, Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazandı.
75. Altın Küre Ödülleri’ni kazanan isimler dün gece ödüllerine kavuştu. İşte Oscar Ödülleri’ne giden yolda ilk adım sayılan 75. Altın Küre Ödülleri’ törenine, başta Holywood'da olmak üzere, her yerde yaşanan tecavüz ve cinsel tacize karşı söylemler öne çıktı. ABD'nin Californiya eyaletinde Beverly Hills’te düzenlenen, Seth Meyers’in sunuculuğunu yaptığı 75. Altın Küre Ödül Töreni'nde; Türk asıllı yönetmen Fatih Akın’ın Almanya ve Fransa ortak yapımı filmi olan ‘In The Fade’, Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazandı. Akın ödülünü filmin baş rol oyuncularından Diane Kruger ile aldı. 
Ünlü yapımcı Harvey Weinstein’a yönelik taciz ve tecavüz iddialarıyla başlayan ve tüm dünyaya sosyal medya üzerinde #metoo hashtagiyle yayılarak bir kadın hareketine dönüşen protesto dalgası dün geceki törende neredeyse tüm davetliler siyah giyerek taciz kurbanlarına destek verdi.
Oscar Ödülleri’nin habercisi sayılan 75. Altın Küre Ödülleri,  dün gece Beverly Hills’te düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Hollywood dünyasının en ünlü isimlerinin yer aldığı törene katılanların çoğunluğu, Hollywood’daki taciz skandallarını protesto etmek amacıyla siyah giysiler ve giysilerine iliştirdikleri ‘Zamanı geldi’ yazan sloganla boy gösterdi.
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan Altın Küre Ödülleri’nde bu yıl büyük ödülü kazanan filmler Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ve Lady Bird oldu.

 

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