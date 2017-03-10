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Altın Asya seansına yine düşüşle başladı

Sadi KAYMAZ/PEKİN,10 Mart,() - Altın, üst üste 8 günlük kan kaybının ardından bu sabah Asya seansına yine düşüşle başladı. Spot altının onsu Asya seansının başlamasıyla süren satışların etkisiyle Singapur işlemlerinde 1200 doların...

Altın Asya seansına yine düşüşle başladı

Sadi KAYMAZ/PEKİN,10 Mart,() - Altın, üst üste 8 günlük kan kaybının ardından bu sabah Asya seansına yine düşüşle başladı.

Spot altının onsu Asya seansının başlamasıyla süren satışların etkisiyle Singapur işlemlerinde 1200 doların altına sarktı ve 1198 dolara kadar indi. Şanghay'da da sabah seansının ilk yarım saatindeki %0.77 düşüşüyle gram başına 271.35 yuana geriledi.

FED'in gelecek haftaki toplantısında faiz artırımına gideceğine ilişkin giderek güçlenen beklentiler, altın fiyatlarında geride kalan 8 işlem gününde art ardına düşüşe yol açmıştı. Ons başına fiyat, dün New York'ta kısa süreliğine 1999.20 dolara kadar indikten sonra ufak bir toparlanmayla 1200 doların üzerine çıkmıştı.

Piyasalar, bugün ABD'de açıklanacak resmi istihdam verilerine odaklanırken rakamların olumlu çıkması halinde FED'in 14 Mart'ta faiz arttıracağına hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor.

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